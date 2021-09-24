HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU, YAŞI KADAR SUÇ KAYDI ÇIKTI - Haberler
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HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU, YAŞI KADAR SUÇ KAYDI ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde jandarma, hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan 39 yaşındaki Selim Semerci'yi yakaladı.

SELİM, KARS (DHA) - DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde jandarma, hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan 39 yaşındaki Selim Semerci'yi yakaladı. Semerci'nin uyuşturucu, hırsızlık ve belgede sahtecilik gibi suçlardan toplam 39 suç kaydı bulunduğu belirtildi.

Denizli Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2011 yılında işlediği hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik suçundan dolayı hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan ve bundan dolayı aranan Selim Semerci'yi dün saklandığı evde yakalayıp, gözaltına aldı. Üst aramasında uyuşturucu hap bulunan Semerci, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. 39 yaşında olan Selim Semerci'nin uyuşturucu, hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan 39 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU, YAŞI KADAR SUÇ KAYDI ÇIKTI

HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU, YAŞI KADAR SUÇ KAYDI ÇIKTI

HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU, YAŞI KADAR SUÇ KAYDI ÇIKTI
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