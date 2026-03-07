Hapis cezasıyla aranıyordu jandarmadan kaçamadı
Aydın'ın Efeler ilçesinde hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmadan kaçamadı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Efeler'de 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.A. (30) isimli şahıs, gerçekleştirilen çalışma sonucu yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezevine teslim edildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı