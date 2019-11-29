Hapis cezasıyla aranan şüpheli tedavi gördüğü hastanede yakalandı
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Hapis cezasıyla aranan şüpheli tedavi gördüğü hastanede yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli hastanede tedavi gördüğü sırada polis tarafından yakalandı.

29.11.2019 13:47 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:52
Hapis cezasıyla aranan şüpheli tedavi gördüğü hastanede yakalandı

'nın ilçesinde 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli hastanede tedavi gördüğü sırada tarafından yakalandı.


Alanya İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli Mehmet B.'nin (52) Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheli Mehmet B.'i hastanenin göğüs hastalıkları polikliniğinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mehmet B. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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