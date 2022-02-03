Hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi yakalandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmaktan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

POZANTI, ADANA (İHA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmaktan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesiyle FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüte iltisaklı kurumlarda çeşitli görevlerde çalıştığı tespit edilen bir kişinin Pozantı ilçesi Hamidiye Mahallesinde bulunan bir yayla evinde saklandığı bilgisi alınması üzerine operasyon düzenlendi.

Saklandığı yerde yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, Pozantı, Adana, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title