Hapis cezasından kaçtı, fosseptiğe saklandı

Hapis cezasından kaçtı, fosseptiğe saklandı JASAT'ı gören zanlı çareyi fosseptik çukuruna saklanmakta buldu JASAT timi foseptike saklanan zanlıyı çıkarmak için uzun süre dil döktü Afyonkarahisar'da 4 ayrı suçtan 29 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 50 yaşındaki şahıs, Jandarma...

Hapis cezasından kaçtı, fosseptiğe saklandı

JASAT'ı gören zanlı çareyi fosseptik çukuruna saklanmakta buldu

JASAT timi foseptike saklanan zanlıyı çıkarmak için uzun süre dil döktü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 4 ayrı suçtan 29 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 50 yaşındaki şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri tarafından saklandığı kullanılmayan foseptik (lağım) çukurunda yakalandı. JASAT timi şahsı saklandığı yerden çıkarmak için ise uzun süre dile döktü.

Olay, merkeze bağlı Salar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uzun süredir aranması olan Murat T., isimli şahsı takibe alan JASAT timi, şahsın saklandığı çiftlik evine operasyon düzenledi. Baskını fark eden Murat T., JASAT'ı atlatmak için akıllara durgunluk verecek bir şey yaparak çiftlikte kullanılmayan, atıl durumdaki foseptik çukuruna saklandı. Bir süre bölgede Murat T.'yi arayan tim şahsın foseptik çukurunda olduğunu fark edince önce şaşırdı, ardından şüpheliyi oradan çıkarmak için uzun süre dile döktü Murat T., yaklaşık 10 dakika süren ikna çabasının ardından saklandığı yerden çıktı. JASAT timi şahsı 'eğer kendi isteğinle oradan çıkarsan sana yardımcı olacağız' sözleri ile ikna etti.

Gözaltına alınan ve sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen Murat T.'nin, banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilememesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 29 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan