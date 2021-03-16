Hapis cezasına çarptırılan Dinamo Zagreb'in teknik direktörü Mamic, görevinden istifa etti

Hakkında açılan dolandırıcılık davası kapsamında 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'in teknik direktörü Zoran Mamic, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Zoran Mamic ve kardeşi Zdravko, Dinamo Zagreb'in transferlerinde vergi kaçırdıkları ve rüşvet aldıkları gerekçesiyle açılan davadan suçlu bulundu.

Kararın açıklanmasının ardından 4 yıl 8 ay hapis cezası alan Mamic, "Kendimi suçlu hissetmiyorum. Daha önce de karar açıklanırsa Dinamo Zagreb'deki teknik direktörlük ve sportif direktörlük görevlerimden istifa edeceğimi söylemiştim. Kulübe bundan sonrası için başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dinamo Zagreb'de Mamic'in yerine geçici olarak antrenör Damir Krznar getirildi. Dinamo Zagreb, UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere temsilcisi Tottenham ile 18 Mart Perşembe günü karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu