HAPİS CEZASI VE 45 SUÇ KAYDI OLAN ZANLI YAKALANDI - Haberler
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HAPİS CEZASI VE 45 SUÇ KAYDI OLAN ZANLI YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde 45 ayrı suç kaydı bulunan ve 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.Ş., jandarmanın düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı.

ALANYA, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 45 ayrı suç kaydı bulunan ve 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.Ş., jandarmanın düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı.

Alanya'da jandarma yağma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak gibi çeşitli suçlardan 45 suç kaydı ile kesinleşmiş 12 yıl 9 ay hapis cezası bulunan O.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT, Alanya 9'uncu JASAT ve İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmada O.Ş'nin adresi belirlendi. Jandarma teknik takip sonucu O.Ş.'nin Okurcalar mahallesinde saklandığı eve operasyon yaptı. Yakalanan O.Ş. gözaltına alındı.

HAPİS CEZASI VE 45 SUÇ KAYDI OLAN ZANLI YAKALANDI

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