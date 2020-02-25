Hapis cezası olan 2 kişi yakalandı

25.02.2020 09:41 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:41

Niğde'de çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.



Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından eşya hırsızlığı ve çeşitli suçlardan 13 ayrı dosyası bulunan, 11 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.B ile cebir tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A'yı yakaladı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şahıs da Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA