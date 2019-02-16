Hapis Cezası Kararı Bulunan Şahıs Hastanede Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde resmi evrakta sahtecilik suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, hastane polisinin dikkati sayesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli polis memuru, bir hasta yakınının hareketlerinden şüphelendi.

Durumu ekip arkadaşlarına bildiren polis memuru, şahsa kimlik sorgulaması yaptı.

Şüpheli şahıs, kimliğinin yanında olmadığını ve isminin "Serkan" olduğunu söyledi.

Şüpheli, kimlik tespiti yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Yapılan inceleme sonucu, şahsın resmi evrakta sahtecilik suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ferhat K. olduğu tespit edildi.

Ayrıca, şahsın hastaneye geldiği otomobilin içerisinde yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Kaynak: AA