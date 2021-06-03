Hapis cezası ile aranan zanlı polise yakalandı
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Hapis cezası ile aranan zanlı polise yakalandı

Hapis cezası ile aranan zanlı polise yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de yağma suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası suçuyla aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'de yağma suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası suçuyla aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Başiskele ilçesinde düzenlenen operasyonla 4 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan E.Y.(45) yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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