Hapis cezası ile aranan şüpheli kümeste yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hapis cezası ile aranan şüpheli kümeste yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hapis cezası ile aranan şüpheli kümeste yakalandı

Antalya'da 17 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli saklandığı kümeste yakalandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da 17 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli saklandığı kümeste yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, Antalya Çocuk İlamat Masasınca 'hırsızlık' suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan N.E.'nin bilgilerine ulaşıldı.

Cezaevi firarisi şüpheli saklandığı yerin bahçesindeki kümeste yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Hapis cezası ile aranan şüpheli kümeste yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title