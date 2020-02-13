Hapis cezası ile aranan şahıs Kartepe'de yakalandı
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Hapis cezası ile aranan şahıs Kartepe'de yakalandı

Hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

13.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:30
Hapis cezası ile aranan şahıs Kartepe'de yakalandı

Hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 'nin ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.


Kocaeli ekipleri, aranması olan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda "Silahla yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun" kılma suçundan 5 yıl 5 ay ağır hapis cezası ile aranan A.Ç. isimli şahsın Kartepe'de olduğu belirlendi. Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, A.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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