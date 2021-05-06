Hapis cezası bulunan şahsı jandarma yakaladı
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Hapis cezası bulunan şahsı jandarma yakaladı

Hapis cezası bulunan şahsı jandarma yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Samsun'da hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesi Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT Timi ekiplerinin müşterek yaptığı çalışma sonucunda Çorum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'parada sahtecilik' suçlarından yakalama kararı ile birlikte hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y. isimli şahsın KEP/JABS programları kullanılarak yakalandı.

Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen K.Y., tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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