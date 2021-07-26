Hapis cezası bulunan şahıslar yakalandı
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Hapis cezası bulunan şahıslar yakalandı

Hapis cezası bulunan şahıslar yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da hakkında kesinleşmiş 5'er yıl hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Samsun'da hakkında kesinleşmiş 5'er yıl hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde haklarında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan kesinleşmiş 5'er yıl hapis cezası bulunan K.K., E.S. ve L.Ö. isimli şahıslar jandarma dedektifleri (JASAT) ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde yakalandı.

Yakalanan şahıslar işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çarşamba A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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