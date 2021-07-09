Hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin müşterek yaptığı çalışma neticesinde Çarşamba ilçesi Damlataş Mahallesi'nde hakkında "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan yakalama kararı ile birlikte hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.C. isimli şahsın JABS/KEP programlarından faydalanılarak yakalandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı