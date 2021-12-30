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Hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde 4 yıl 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde 4 yıl 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

'Basit yaralama' suçundan hakkında bulunan 4 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan H.K.(28), İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kovalamaca sonucunda yakalandı. Alpaslan Mahallesi Çiftlik Sokakta Asayiş Büro Amirliği sivil ekipleri görünce yaya olarak kaçan şahsın peşine düşen polis ekipleri, kovalamaca sonucunda şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.K., Asayiş Büro Amirliğinde ve adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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