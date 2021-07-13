Hapis cezası bulunan şahıs metruk binada yakalandı
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Hapis cezası bulunan şahıs metruk binada yakalandı

Hapis cezası bulunan şahıs metruk binada yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan bir kişi metruk bir binada yakalandı.

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan bir kişi metruk bir binada yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş şubeye bağlı Yunus ekipleri, Yusuflar Mahallesinde metruk binalara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimde yakalanan iki kişinin üst aramasını yapan ekipler, parmak izinden kimlik bilgisine ulaştı. Gökhan K. ve Ali D. Olduğu tespit edilen şahısların birçok kaydının odluğu ve Ali D'nin hırsızlık suçundan 5 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası ile arandığı belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Halil Ulubey/İHA)

Hapis cezası bulunan şahıs metruk binada yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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