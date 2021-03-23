Hapis cezası bulunan şahıs jandarma dedektifleri tarafından yakalandı
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Hapis cezası bulunan şahıs jandarma dedektifleri tarafından yakalandı

23.03.2021 12:46 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:53
Hapis cezası bulunan şahıs jandarma dedektifleri tarafından yakalandı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. isimli şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. isimli şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

Tekkeköy ilçesi Gökçedere Mahallesi'nde bulunduğu tespit edilen ve hakkında İstanbul Ağır Ceza Masası tarafından "yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. isimli erkek şahıs Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma dedektifleri JASAT Timi ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan S.G. isimli şahıs Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıs, işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tutuklanarak Samsun T Tipi Cezaevi'ne teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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