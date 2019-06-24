Hapis cezası bulunan FETÖ üyesi tutuklandı
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.
Aksaray 2.Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.F.S İl emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Niğde'de kaldığı evde yakalandı. Saray, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - NİĞDE
Kaynak: İHA
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