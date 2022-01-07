Hapis cezası bulunan FETÖ şüphelisi uygulamada yakalandı

KARABÜK (İHA) - Karabük'te FETÖ/PDY silahlı terör çrgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi uygulama noktasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenice ilçesinde uygulama yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.S.(36) isimli şüphelinin aracını durduruldu. Yapılan kontrollerde ve GBT sorgusunda şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Rıdvan Bostancı-İHA)

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