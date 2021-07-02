Hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı
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Hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı

Hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ile yapılan müşterek çalışma sonucunda, hakkında Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan yakalama kararı ile birlikte hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö (41), yine hakkında özel belgede sahtecilik suçundan yakalama kararı ile birlikte hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T. (37) ve hakkında 'kaçak orman emvali nakletme, biçme, işleme, kabul etme, kullanma, satma, satın alma veya bulundurma' suçundan yakalama kararı bulunan Y.E.I. (26) isimli şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalanarak Çarşamba Adliyesi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildiler. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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