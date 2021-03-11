Hapis cezaları onanan, FETÖ hükümlüsü eski öğretmenler tutuklandı
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Hapis cezaları onanan, FETÖ hükümlüsü eski öğretmenler tutuklandı

11.03.2021 17:08 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:19
Hapis cezaları onanan, FETÖ hükümlüsü eski öğretmenler tutuklandı

AKSARAY'da, yargılandıkları FETÖ/PDY davasında, haklarındaki 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası onanan eski öğretmenler M.Ö. (48), M.E. (46) ve İ.D. (43), mahkemece tutuklandı.

AKSARAY'da, yargılandıkları FETÖ/PDY davasında, haklarındaki 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası onanan eski öğretmenler M.Ö. (48), M.E. (46) ve İ.D. (43), mahkemece tutuklandı. 

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan M.Ö., M.E. ve İ.D. hakkındaki 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası, İstinaf Mahkemesi'nce onandı. Öğretmenlikten ihraç edilen 3 kişi, kesinleşmiş hapis cezalarının ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonla dün gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.Ö., M.E. ve İ.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Hapis cezaları onanan, FETÖ hükümlüsü eski öğretmenler tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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