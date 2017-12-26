Hanzala Cesaret Ödülü" Sahibi Filistinli Kızın Gözaltına Alınması

Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, İsrail'in "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi 16 yaşındaki Filistinli Ahed et-Temimi'yi gözaltına almasını kınayarak, Ezher'in, Filistin mücadelesine katkı sağlayan İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın esirleri unutmasının mümkün olmadığını belirtti.





Tayyib, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinli cesur kız Temimi'yi ve ailesini gözaltına almasını kınayarak, "Siyonist işgalcilerin baskıları ve saldırıları, Temimi ailesinin mücadelesi ve özgür Filistin halkının yüreğindeki mücadele ruhunu söndürmeyecek." ifadelerine yer verdi.





Açıklamada, "Ahed'in mücadelesi, Filistinli kadınlar düşünüldüğünde garip karşılanmamalı, Filistinli kadınlar Mescid-i Aksa'nın savunulmasında büyük role sahip. Ezher'in, Filistin mücadelesine katkı sağlayan işgal hapishanelerindeki Filistinli kadın esirleri unutması mümkün değil. Onlar mücadelenin başını çekiyorlar." denildi.



Tayyib, insan hakları kurumlarından Temimi ailesini ve İsrail hapishanelerindeki diğer Filistinli tutukluların savunulması konusundaki sorumluluğunu üstlenmesini talep etti.





İsrail askeri mahkemesi, dün "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi 16 yaşındaki Filistinli Ahed et-Temimi ile annesi Neriman ve kuzeni Nur Naci et-Temimi'nin gözaltı sürelerini 4 gün daha uzatmıştı.





İsrail askerleri geçen hafta salı günü Temimi ile annesi Neriman'ı, bir gün sonra sabah saatlerinde de kuzeni Nur'u gözaltına almıştı.



"Filistinli cesur kız" olarak bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.





"İsrail askerine kafa tutan Filistinli kız" olarak dünya gündemine gelen Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.