Hanönü'ndeki Bakır Madenine 26 İşçi Alınacak

Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren özel bir bakır madeni şirketine 26 erkek işçi alımı yapılacak.

Şirketten yapılan açıklamada, yeni açılacak üretim tesisi için 26 erkek işçi alımı yapılacağı belirtildi.

Önceliğin bölge halkından verileceği dile getirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"En az ortaokul mezunu, askerliğini bitirmiş, adli sicil kaydı bulunmayan 20-35 yaş arası vatandaşların 31 Ağustos tarihine kadar şirketin maden sahasında yer alan insan kaynakları müdürlüğüne 1 fotoğraf ile şahsen başvurmaları gerekmektedir."