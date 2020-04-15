Hanönü'nde köyler ile iki mahalleden il ve ilçe merkezlerine gidiş gelişler yasaklandı Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında köyler ile iki mahalleden il ve ilçe merkezlerine gidiş gelişler yasaklandı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında köyler ile iki mahalleden il ve ilçe merkezlerine gidiş gelişler yasaklandı.

İlçe Hıfsızsıhha Kurulunda alınan karara göre köylerden ve Vakıfgeymene ile Gelinbükü mahallelerinden ilçe merkezine, komşu ilçelere, il merkezine, il dışına gidiş-gelişlerin ikinci bir emre kadar yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, zorunlu ihtiyaçların muhtarlar ve Kaymakamlık tarafından görevlendirilen personeller tarafından karşılanacağı ifade edildi.

Kurul, kamu görevlileri ve özel sektör çalışanları, tarımsal faaliyette bulunanlar, hasta sevki ve randevusu olanlar, seyahat izin belgesi olanlar ile ticari faaliyette bulunanların yasak kapsamında olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA