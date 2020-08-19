Hanönü'den kısa kısa
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Hanönü'den kısa kısa

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Hanönü'den kısa kısa
19.08.2020 14:45 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:57

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Hanönü Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan öncülüğünde, ilçe pazarında ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı. Market ve kuaför gibi birçok iş yerinde yapılan denetimlerde vatandaşlar kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

Vatandaşlardan tedbirlere uymalarını isteyen Kaymakam Orhan, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Bisiklet yolu hizmete açıldı

Hanönü Belediyesi Sağlıklı Yaşam Parkı çalışmaları kapsamında bisiklet yolu hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Serkan Uçar gazetecilere, bisiklet yolunun 1500 metre uzunluğunda olduğunu söyledi.

Uçar, parkta sağlıklı yaşam için yürüyüş ve spor alanlarının da hizmete açılacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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