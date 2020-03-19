Hanönü'de yeni tip koronavirüse karşı dezenfekte çalışması Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Hanönü Belediye ekipleri tarafından Kaymakamlık, İlçe Jandarma Komutanlığı, belediye binası ve toplu bulunulan yerler, koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Belediye Başkanı Serkan Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye tarafından yetkili özel bir ilaçlama şirketi ile anlaşarak ilçedeki resmi kurum binalarının dezenfekte edildiğini söyledi.

Uçar, ilçede şu ana kadar herhangi bir vakanın meydana gelmediğini ifade ederek, "Bizler tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA