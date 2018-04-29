Hanönü'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Ferdi Bülbül idaresindeki 55 BBL 62 plakalı otomobil, Hanönü-Taşköprü karayolunun 15. kilometresinde, Cevat Özkan'ın kullandığı 37 EY 447 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerin yanı sıra araçlardaki Esra ve Eymen Bülbül ile Nejla Malat yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.