Hanönü'de trafik eğitimi düzenlendi
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Hanönü'de trafik eğitimi düzenlendi

Hanönü'de trafik eğitimi düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Karayolu Trafik Haftası kapsamında vatandaşlara trafik eğitimi verildi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Karayolu Trafik Haftası kapsamında vatandaşlara trafik eğitimi verildi.

İlçedeki köyleri ziyaret eden İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri, trafik düzeninin ve güvenliğinin sağlanması için vatandaşlara trafik eğitimi verdi. Aynı zamanda ekipler, etkinlik kapsamında Bölükyazı köyünde ölümlü trafik kazası sonucunda yakınını kaybeden aileyi de ziyaret edilerek, baş sağlığı diledi. Etkinliklerde, korana virüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyularak, vatandaşların bilgilendirilmesi sağlandı. - KASTAMONU

Hanönü'de trafik eğitimi düzenlendi
Hanönü'de trafik eğitimi düzenlendi
Hanönü'de trafik eğitimi düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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