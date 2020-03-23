Hanönü'de orman köylüsüne sınavla mesleki yeterlilik belgesi veriliyor Hanönü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünce "Orman Üretim İşçiliği" ile "Orman Yetiştirme ve Bakım İşçiliği" meslek gruplarındaki işçilere, sınavla belge verildiği bildirildi.

Hanönü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünce "Orman Üretim İşçiliği" ile "Orman Yetiştirme ve Bakım İşçiliği" meslek gruplarındaki işçilere, sınavla belge verildiği bildirildi.

Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Şefi Volkan Dama, yaptığı açıklamada, Mesleki Yeterlilik Kurumunca, tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler grubunda yer alan 117 meslek için "Mesleki Yeterlilik Belgesi" zorunluluğu getirildiğini söyledi.

Bu belgeyi alamayanların orman içi işlerde çalışamayacaklarını belirten Dama "Bu zorunluluğun getirilmesindeki amaç, 117 tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamına giren 'Orman Üretim İşçiliği' ile 'Orman Yetiştirme ve Bakım İşçiliği' meslek gruplarının ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ve belgeli iş gücünün temin edilmesi ve iş kazalarının en aza indirilmesidir." dedi.

Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (SAYEM), Orman Genel Müdürlüğü ile protokol imzalayarak, yapılan sınavlarda başarılı olan kursiyerlere "Orman Üretim İşçiliği" ile "Orman Yetiştirme ve Bakım İşçiliği" mesleki yeterlilik belgesi verildiğini belirten Dama, "Bu zorunluluğun getirilmesindeki amaç, 117 tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamına giren 'Orman Üretim İşçiliği' ile 'Orman Yetiştirme ve Bakım İşçiliği' meslek gruplarının ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ve belgeli iş gücünün temin edilmesi ve iş kazalarının en aza indirilmesidir." diye konuştu.

İki gün süren sınavlara 48 kişinin katıldığını ifade eden Dama, başarılı olanlara belgelerinin verileceğini kaydetti.

Kaynak: AA