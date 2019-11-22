Hanönü'de öğretmenler doğa yürüyüşü yaptı

22.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:52

Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

Yürüyüşe, Hanönü Belediye Başkan Vekili Kadir Özdemir, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Üstçavuş İsa Karaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran ve öğretmenler katıldı.

Hanönü Atatürk Meydanından başlayan yürüyüş, Yenimahalle küme evlerine kadar sürdü. Parkur sonunda ikramda bulunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu, başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk tarafından cumhuriyetimizin geleceği olan yeni nesiller öğretmenlerimize emanet edilmiş, Ulu Önderimiz cumhuriyeti korumak ve güçlendirmek için, en çok eğitim ordusuna önem vermiştir. Bilime, modern eğitime dolayısıyla öğretmenlerimize yapılacak yatırımların, en değerli ve en gerekli yatırımlar olduğuna inanıyoruz. Bu vesile ile ara tatil kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenmiş olup, öğretmenlerimiz ile birlikte Atatürk Meydanı'ndan başlayan ve Yeniköy Küme evlerinde sona eren 5 kilometrelik bir doğa yürüyüşü yaptık." dedi.

Kaynak: AA