Hanönü'de öğretmenler doğa yürüyüşü yaptı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde seminer dönemindeki öğretmenler Akgöl mesire alanında doğa yürüyüşü ve piknik yaptı.

Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde toplanan öğretmenler, Hanönü ilçesinden minibüslerle Akgöl kavşağına kadar gitti.

Yaklaşık 10 kilometre yürüyerek Akgöl mesire alanına ulaşan öğretmenler, burada piknik yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018-2019 eğitim öğretim yılının bitimiyle öğretmenler için seminer döneminin başladığını söyledi.

Öğretmenlerin güzel bir gün geçirdiğini anlatan Demirkıran, "Bu etkinlik geride kalan bir yılın stresinin atılması açısından önemliydi." dedi.

Etkinliğe Hanönü Kaymakamı Hasan Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran, Hanönü Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Mehmet Ali Güngör ile öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA