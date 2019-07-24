Hanönü'de hayvan pazarı açıldı

Hanönü ilçesinde kapalı olan hayvan pazarı kurban satışları için açıldı.

Kapatılan Pancar Deposu alanında açılan hayvan pazarında kurbanlık satışlarına başlandı.

Pazarda küçükbaş hayvanlar 800 ile bin 500 lira, büyükbaş hayvanlar ise 6 bin ile 12 bin lira arasında alıcı buluyor.

Belediye Başkanı Serkan Uçar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nın yaklaşması üzerine vatandaşların kurban alışverişlerini rahat yapmaları için hayvan pazarını açtık." dedi.

Uçar, pazarın bayrama kadar açık olacağını kaydetti.

Kaynak: AA