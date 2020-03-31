Hanönü'de halk pazarı kapatıldı Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çarşamba günleri açılan halk pazarı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile geçici süreyle kapatıldı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çarşamba günleri açılan halk pazarı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile geçici süreyle kapatıldı.

Belediye Başkanı Serkan Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında halk pazarının kapatıldığını söyledi.

Uçar, ilçe pazarına Boyabat, Taşköprü ve çevre ilçelerden gelecek esnafın mağdur olmaması için gelmemeleri gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA