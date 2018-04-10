Hanönü'de Genç Çiftçileri Bilgilendirme Toplantısı

Hanönü ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından genç çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Hanönü Şehit Faruk Karagöz Yatılı Bölge Okulunun konferans salonunda düzenlenen toplantıda Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Ziraat mühendisleri Serkan Koç ve Cihat Sipahi, bakanlık tarafından yeni yürürlüğe giren programlar hakkında üreticilere bilgi verdi.

Genç çiftçilere 20 ile 40 bin lira arasında destek verileceğini anlatan Sipahi, "Koyun, sulama, solucan gübresi, mantar ve süt inekçiliği için destek verilecektir. Köylerde hayvancılık daha bilgili ve modern sistemde yapılması gerekiyor. Genç çiftçi uygulama rehberi yeni yayınlandı. Bu konu hakkında üreticilerimizi bilgilendireceğiz." diye konuştu.

Toplantıya, Hanönü Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü İbrahim Burak Dana, muhtarlar ve köylüler katıldı.