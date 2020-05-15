Hanönü'de "dur" ihtarına uymayan aracın çalıntı olduğu belirlendi
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde sürücüsü jandarmanın "dur" ihtiyarına uymayan otomobilin çalıntı olduğu ortaya çıktı.
15.05.2020 17:36 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:36
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde sürücüsü jandarmanın "dur" ihtiyarına uymayan otomobilin çalıntı olduğu ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, Sinop'tan Kastamonu istikametine giden 55 PG 612 plakalı otomobilin sürücüsü, Hanönü ilçesinde yol kontrolü yapan jandarmanın "dur" ihtarına uymadı.
Jandarmanın peşine düştüğü otomobil, Gökceağaç köyü yakınlarında terkedilmiş şekilde bulundu.
Çalıntı olduğu tespit edilen otomobil, Hanönü İlçe jandarma Komutanlığına getirildi.
Otomobili bırakıp kaçan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA