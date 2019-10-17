Hanönü'de Çocuk Kitapları Günleri başladı
Hanönü'de 1. Çocuk Kitapları Günleri başladı.
Hanönü'de 1. Çocuk Kitapları Günleri başladı.
Belediye Eğitim Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında bu sene birincisi düzenlenen Çocuk Kitapları Günleri etkinliği, Hanönü Belediye Düğün Salonu'nda başladı.
Belediye Başkan Vekili Kadir Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenci ve velilerin etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
Özdemir, kitap günlerinin çocukların kitap okuma alışkanlığını pozitif yönde etkileyeceğine inandığını kaydetti.