Hanönü'de büyükbaş hayvanlara aşı çalışmaları Hanönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bulaşıcı hastalıkları engellemek amacıyla ilçe genelinde büyükbaş hayvanları aşılama çalışması başlatıldı.

Hanönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bulaşıcı hastalıkları engellemek amacıyla ilçe genelinde büyükbaş hayvanları aşılama çalışması başlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Burak Eminoğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulaşıcı hastalıkları engellemek amacıyla hayvan sağlı ekibinin aşılama ve kimliklendirme çalışmasının sürdüğünü belirtti.

Yetiştiricilerden hayvanların aşılarını eksiksiz olarak yaptırmasını isteyen Eminoğlu, ekonomik verim kayıplarını ve hastalıkları engellemek adına aşının çok önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA