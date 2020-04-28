Hanönü Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi Hanönü Belediyesi tarafından yardıma muhtaç vatandaşlara gıda kolisi dağıtılıyor.

Hanönü Belediyesi tarafından yardıma muhtaç vatandaşlara gıda kolisi dağıtılıyor.

Belediye imkanları ve özellikle hayırseverlerin destekleri ile hazırlanan kolilerin dağıtımına başlandı.

Belediye Başkanı Serkan Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, her sene olduğu gibi bu sene de belediye tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi dağıtıldığını belirtti.

Uçar, gıda kolisinde pirinç, mercimek, bulgur, kuru fasulye, toz şeker, çay, zeytin, makarna sıvı yağ ve un bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA