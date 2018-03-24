Hanönü AK Parti Kadın Kolları Kore Gazisini Ziyaret Etti

KASTAMONU (İHA) – Hanönü AK Parti Kadın Kolları üyeleri, Bağdere köyünde ikamet eden Kore Gazisi Mutallip Ayber'i ziyaret etti.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Yaşlılar Haftası münasebetiyle AK Parti Kadın Kolları üyeleri Bağdere köyünde ikamet eden Kore Gazisi Mutallip Ayber'i ziyaret etti. AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanı Gülay Demir yaptığı açıklamada, "Kore Gazisi Muttalip Ayber amcamızı evinde ziyaret ettik. Muttalip amcamıza ve kıymetli eşi Tenzile teyzemize bizlere kapılarını açtıkları için çok teşekkür ederiz" dedi.

Demir, "Kore anılarını anlatan Kore Gazisi Muttalip Ayber amcamız, orada esir düştüğünü, çektiği ıstıraplardan bahsetti. Hayatta karşılaşılan her zorluğun Allah katında mükafatı olduğunu anlattı, kendisinden altın değerinde öğütler aldık." diye konuştu. - KASTAMONU