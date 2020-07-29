Hanna Kasırgası, Meksika?yı vurdu
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Hanna Kasırgası, Meksika?yı vurdu

Meksika'da Hanna Kasırgası nedeniyle etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle sel meydana geldi.

Hanna Kasırgası, Meksika?yı vurdu
29.07.2020 13:06 | Son Güncelleme: 29.07.2020 13:10

Meksika'da Hanna Kasırgası nedeniyle etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Yerel medya, selde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin ise kayıp olduğunu duyurdu. Öte yandan, Meksika-ABD sınırında bulunan ve ABD Başkanı Trump'ın göçmenleri engellemek için inşa ettirdiği duvarın bir bölümü de kasırga nedeniyle yıkıldı.

Hanna Kasırgası Meksika'nın kuzeyini vurdu. Kasırga nedeniyle etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Meksika ordusundan 12 bin görevlinin kurtarma çalışmalarında yer aldığı belirtildi. Selde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı. Öte yandan, yağışlar nedeniyle taşan nehirlerden 80 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

TRUMP'IN DUVARI YIKILDIABD Başkanı Donald Trump'ın Meksikalı göçmenleri engellemek için inşa ettiği ve uluslararası kamuoyunda yoğun tepkiye neden olan duvarın bir kısmı da kasırga nedeniyle yıkıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Meksika vatandaşları duvarın yıkılmasına ilişkin, 'Hanna kasırgası, ABD ve Meksika arasındaki ırkçı MAGA sınır duvarını yıktı. Hanna da direnişe katıldı' dedi.İNEKLER AKINTIYA KAPILDI

Meksika'nın kuzeybatısındaki Nayarit eyaletinin Compostela kasabasında çok sayıda inek, sağanak yağışlar sonucu meydana gelen sele kapıldı. Öte yandan, ülkenin kuzeydoğu bölgesinde bir çiftin sel nedeniyle evleri yıkıldı. Çift, evlerinde bulunan 7 yavru köpeği selden kurtarmak için plastik bir sepete koydu. O anlar ise sosyal medyada paylaşıldı.


Kaynak: DHA

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