Hann Yapım'ın korku üçlemesinin ilk filmi mart ayında vizyona girecek

Hann Yapım, 60'ar dakikalık korku ve gerilim temalı üçleme film projesini izleyiciyle buluşturacak.

Hann Yapım, 60'ar dakikalık korku ve gerilim temalı üçleme film projesini izleyiciyle buluşturacak.

Yapım şirketinden yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini Gökhan Murat Toktamışoğlu'nun üstlendiği üçleme mart ayından itibaren sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Birer ay arayla vizyona girecek ve sadece 14 gün vizyonda kalacak filmlerin her birinde tek başrol oyuncusu yer alacak.

Hikayelerini Onur Aşa'nın kaleme aldığı filmlerin isimleri sırasıyla "İlk Seans NMSM", "İkinci seans AEEP", "Son seans MTTH" olacak.

Adlarını fobilerin baş harflerinden alan serinin ilk filminde Metro istasyonunda fobileriyle uğraşan bir kızın hikayesi beyaz perdeye taşınacak.