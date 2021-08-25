"Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı" etkinlikleri 31 Ağustos'ta Koza Han'da başlayacak

Bursa'da turizmin teşvik edilmesi ve her yıl bir değerin daha da ön plana çıkarılması hedefiyle 2021'i "Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı" ilan eden Büyükşehir Belediyesi, çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Bursa'da turizmin teşvik edilmesi ve her yıl bir değerin daha da ön plana çıkarılması hedefiyle 2021'i "Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı" ilan eden Büyükşehir Belediyesi, çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı mimarisinin ilk örneklerini barındıran ve yaklaşık 7 asırdır zamana meydan okuyan Bursa'nın tarihi hanları, Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı etkinlikleri kapsamında yeniden vitrine çıkıyor.

Tarihi Hanlar ile Bursa İpeğini merkeze alan etkinlikler 31 Ağustos Salı günü saat 13.30'da Cumhuriyet Caddesi'nden Koza Han'a kortej yürüyüşü ile başlayacak. Koza Han'da koza mezadı canlandırma etkinliği ile tarihe tanıklık edecek vatandaşlara koza şekeri dağıtılacak. Mehter gösterisiyle renklenecek etkinlikler kapsamında Ertuğrul Bey Meydanı'nda Şed Kuşanma Töreni canlandırması yapılacak. Aynı gün Koza Han'da Prof. Dr. Cafer Çiftçi, hanlar bölgesi ve ipek üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek.

Etkinlikler, 7 Eylül'de Eski İpek Han'da Dr. Öğr. Üyesi Doğan Yavaş, 14 Eylül'de Fidan Han'da Prof. Dr. Necmi Gürsakal ve 15 Eylül'de Emir Han'da Nevzat Çalıkuşu söyleşileri, 20 Ekim'de Tayyare Kültür Merkezi'nde yapılacak Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı konulu panelle devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler