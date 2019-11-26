26.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:04

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Hanlar Bölgesi'nde imarı durduruyoruz, bugün alacağımız meclis kararıyla. Bunun akabinde şu an kamulaştırılmasıyla alakalı konuştuğumuz 2-3 nokta var. Bu, bir yol haritası ve uzun soluklu bir süreç." dedi.

Aktaş, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bursa'yı ziyaretine değindi.

Bakan Kurum'a kentsel dönüşüm, kentsel yenileme, restorasyonlar ve Hanlar Bölgesi ile alakalı birtakım konuları aktardığını anlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu, uzun soluklu bir süreç. Bugün meclise gelecek; Hanlar Bölgesi'nde imarı durduruyoruz, bugün alacağımız meclis kararıyla. Bunun akabinde şu an kamulaştırılmasıyla alakalı konuştuğumuz 2-3 nokta var. Bu, bir yol haritası ve uzun soluklu bir süreç. Hanlar Bölgesi, bu şehrin ciddi bir turizm değeri olmakla beraber ciddi bir ekonomik değeri, vitrini, yüzü. Bu vitrinin, yüzün çok sağlıklı bir şekilde ortaya çıkarılması gerekiyor."

Bursa'nın kentsel dönüşümüne değinen Aktaş, "Spesifik kentsel dönüşümden ziyade 5-6 mahalleyi içine alan ve bunu etap etap farklı noktalara taşıyacak bir kentsel dönüşümle alakalı Sayın Cumhurbaşkanımızla istişare ettik." diye konuştu.

Aktaş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'a merkez Nilüfer ilçesindeki kentsel dönüşümden bahsettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece 0,50 emsal iptali dolayısıyla ortaya çıkan kentsel dönüşümden bahsettik. Bu konunun sadece onlara mahsus bir düzenlemeyle halledilmesi noktasında çalışıyoruz. Bana çok kızdılar. Benim kişisel bir kararımmış gibi değerlendirdiler. Ben hiç siyaset yapmadım, bu iş üzerinden. Vakti zamanında yapılan uygulama, iyi niyetli fakat kanunun uygun görmediği bir uygulamaydı. Ekim 2017'de konu, mahkeme kararıyla iptal oldu. Mağdurların mağduriyetinin giderilmesi adına ki en az yüzde 60'ı halloldu, özel bir kişisel gayretim olduğunu ifade etmek istiyorum. Kimsenin çayını içmedim, tanıdığım, akrabam yok onlardan. Bursa'da yaşayan birilerinin zamanında belediyeye güvenerek mağdur oldukları bir konu vardı. Biz kanuna rağmen iş yapmak durumunda değiliz. Konunun tamamlanmasıyla ilgili özel hassasiyet gösterdik."

"Ne olacak bu timsahın kafası?"

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin geçmişte ulaşımla ilgili yüzlerce dava kaybettiğine dikkati çeken Aktaş, "Trilyonlarca zarara girdiğimiz bazı konular var. S plakadan servis taşımacılığına, minibüslerden raylı sisteme, kamulaştırmaya varana kadar onlarca, yüzlerce konu var." dedi.

Aktaş, kanuni mevzuatın el vermediği bazı konular olduğunu, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun müteahhit firmasının kayyumda olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Her gittiğim yerde 'Ne olacak bu timsahın kafası, ne olacak bu stadyum?' yaklaşımı var. İlgili firmaya geldiğimden beri 'Yap kardeşim bu işi' dedim. Adam, artan maliyetler dolayısıyla 'Ben çekildim' diyor. Alıp başkasına ihale etmem mümkün değil. Çok şükür, sözleşmeyi bir iki gün önce kanun gereği feshettik. Yeni müteahhit başladı. Yapılan çalışmaları yerinde incelemek, kamuoyunu bilgilendirmek için stadyumda ziyaretimiz olacak. Milli maçın Bursa'da oynanması, önümüzdeki yıllardan itibaren çok rahat olabilir. Bu noktada Gençlik ve Spor Bakanı, Federasyon Başkanı ile görüştük."

"Oda TV'ye de Mudanya Belediyesi çalışanı haber gönderiyor"

Bir soru üzerine Yunuseli Havalimanı'nın durumuna değinen Aktaş, şöyle konuştu:

"Bu, yakın bir zaman içinde aydınlanacak konulardan bir tanesi. Kamuoyunu bilgilendireceğiz. Kamuoyunda, 'Hemen gelecekler, buraya bir sürü konut dolduracaklar' gibi algı oluşmasın. Cumhurbaşkanımızın zaten Bursa için kesinlikle yüksek yapıyla ilgili hiç toleransı yok. Cumhurbaşkanımıza 4-5 yerin yıkımıyla ilgili konuyu ifade ettim. Resmi Gazete'de Çelik Palas'ın arka tarafıyla alakalı 1,75 emsal 2,35, 10 kat yükseklik. 'Biz yeni Doğanbey istemiyoruz.' dedim. Anında orada talimat verdi, 'Bu bina yıkılacak.' dedi."

Aktaş, 2020'de Bursa Uluslararası Film Festivali başlatmayı hedeflediklerine dikkati çekti.

Bir gazetecinin sinek problemiyle ilgili sosyal medyada vatandaşların sıkıntılarını ifade ettiğini, bazı ilçe belediye başkanlarının bu konunun Büyükşehir Belediyesi yetki alanında olduğunu açıkladığını hatırlatması üzerine Aktaş, şunları kaydetti:

"Mudanya ve Nilüfer ilçelerinde bu açıklama yapıldı. Yeni ihale yaptık, eskiye göre çok uygun fiyata gitti. Oda TV'ye de Mudanya Belediyesi çalışanı haber gönderiyor. O da acayip bir durum. Bir belediyenin çalışanı, Oda TV'nin sözcüsü. Bu nasıl bir etiktir, nasıl bir yaklaşımdır? Yaptığım şeylerden o kadar eminim ki isteyen istediği yere gidebilir. Kimseden korkum yok. Kurumun menfaatine bir ihale gerçekleştirdim. Birileri bundan rahatsız. Yeni daire başkanımız çok titiz. Gece saatlerinde bile anında müdahale ediliyor. Sinek işi, tamamen bir hikayedir, birilerinin yazıp çizdiği, kurguladığı bir senaryodur. İhale konusu bahane edilerek, sinekten büyük vurgun. Bunun altını doldurmak zorundasın. Mahkemeye de başvurduk zaten.Birileri İzmir'de, İstanbul'da suya zam yaptığı zaman 'Suya zam oldu, ne güzel, gerekli maliyetler' deniliyor, bizde herhangi bir şey olduğunda bilmem ne vurgunu."

Kaynak: AA