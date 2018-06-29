Hanımlar Yaşam Merkezi Kursiyerleri, Ürünlerini Sergiledi

Bahtiyar Bostan Özgecan Hanımlar Yaşam Merkezi'nde istihdam destekli kurslara katılarak eğitim alan kursiyerler yaptığı ürünleri sergiledi.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Davut Gül, serginin açılışında yaptığı konuşmada, merkezde yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirtti.

Gelen, giden ziyaretçilere buralardan çeşitli hediyeler verdiklerini aktaran Gül, "Burada üretilen özgün ürünlerden Bakanlıklar gibi diğer kamu kurumları da faydalanabilir." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Sami Aydın da kursiyerlerin bu kurslardan sertifika alıp ayrıldıktan sonra bu işi ticari olarak yaptıklarını söyledi.

Kursiyerlerin yaptığı ürünlerin belediyeye ait Hanımeli Çarşısı'nda satışa sunulduğunu aktaran Aydın, "Böylece ev hanımları ev ekonomisine katkı sağlıyorlar. Ben inanıyorum ki birçoğunuz ilerde bu işi yapan esnaf olacaksınız. Ama şimdilik evlerinde ve buralarda üretim yapıyorlar biz de onlara destek oluyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri sergideki ürünlerini inceledi.