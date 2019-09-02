Hanımınçiftliği sıcak asfalta kavuştu

02.09.2019 17:17

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Hanımınçiftliği Mahallesinde yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Güder, yapılan hizmetlere dikkat çekerek, " Battalgazi'de hem hizmet belediyeciliğini, hem de gönül belediyeciliğini tahsis etme adına Battalgazi Belediyesi gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor" dedi.



Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, beraberinde AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Sağlam, Fen İşleri Müdürü Rıfat Arıca, Özel Kalem Müdürü Mehmet Acun ve Hanımınçiftliği Mahallesi Muhtarı Yusuf Dönmez ile birlikte Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Hanımınçiftliği Mahallesinde yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Güder, burada mahalle sakinleri ile bir süre sohbet ederek, çocuklarla yakından ilgilendi. Burada konuşan Hanımınçiftliği Mahallesi Muhtarı Yusuf Dönmez, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Güder'e teşekkür ederek, "Başkanıma çok teşekkür ederim. Hanımınçiftliğinde sorunlar çok. Seçimden önce söz vermişti ve başlangıcı da bugün yapmış oldular. Ben Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra el ele verip çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.



Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, Battalgazi'de hizmet ve gönül belediyeciliği tahsis edeceklerini belirterek, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Güder, "Burada 10 bin metrekare civarında arkadaşlarımız bir asfalt yapılmış oldu. Yapılan asfaltı yerinde görmüş olduk. Burada yapılan hizmetin memnuniyetini insanların ağızlarından duymuş olduk. Buralarda çalışmalarımız devam ediyor. Hem hizmet belediyeciliğini, hem de gönül belediyeciliğini tahsis etme adına Battalgazi Belediyesi gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Bugün burada bitmiş olan çalışmadan ötürü Fen İşlerinden sorumlu Başkan Yardımcımıza ve müdürümüze, çalışan ekibimize teşekkür ediyoruz. Hizmetlerimiz devam edecek. Muhtarımın da ifade ettiği gibi Hanımınçiftliği bölgesine hem kuşak yolunu kazandırma açısından çalışmalarımız devam ediyor. Karayolları ile görüşmelerimiz devam ediyor. Kuşak yolunun Hanımınçiftliği kısmını bitirmemiz gerekiyor" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA