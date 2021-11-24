Hanımgöbeği tarifi nasıl yapılır? Masterchef Hababam sınıfı yemekleri! Hanımgöbeği nasıl yapılır? Hanımgöbeği malzemeleri nedir?

Hanımgöbeği tarifi nasıl yapılır? Hanımgöbeği malzemeleri nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Hanımgöbeği tarifi, günün merak edilen yemek tarifleri arasında yer alıyor. Masterchef Türkiye'de bu akşam menüde yer alan hanımgöbeği tarifi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, hanımgöbeği tatlısı nasıl yapılır? İşte 24 Kasım MasterChef 2021 hanımgöbeği tarifi, püf noktası ve gerekli malzemeler…

HANIMGÖBEĞİ MALZEMELERİ

Hamuru için;

3 su bardağı su

100 gram tereyağı

2,5 su bardağı un

1 fiske tuz

1 tatlı kaşığı şeker

3 adet yumurta

2 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı nişasta

Şerbeti için

4 su bardağı su

4,5 su bardağı toz şeker

Yarım limon suyu

Kızartmak için;

2 su bardağı kızartma yağı

Üzeri için

Toz Antep fıstığı

Kaymak

HANIMGÖBEĞİ NASIL YAPILIR?

HanımGöbeği Tatlısı Hazırlanışı Şerbeti için;

Şeker ve suyu tencereye koyun, şeker eriyene kadar karıştırarak kaynamaya bırakın. Şurup kıvamına gelmek üzereyken limon suyunu ekleyin ve ocaktan alın.

Hamuru için;

Su ve tereyağını çelik tencereye alın, su kaynamadan önce tereyağının iyice erimesi için karıştırın. Elenmiş unu yavaş yavaş tencereye ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Tuzu ve şekeri de ekleyerek yapışmayan bir hamur elde edene kadar kavurun. Tencereyi ocaktan alın, tahta kaşıkla sürekli yayarak ve toplayarak hamurun kabuk bağlamadan soğumasını sağlayın. Ilınınca, yumurtaları birer birer kırın. İrmik ve nişastayı ekleyerek pürüzsüz bir hamur elde edene kadar tahta kaşıkla ya da mikserle yoğurun. Hamurunuz kendini toplayınca, ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve elinizi hafifçe ıslatarak top gibi yapın. Ortalarını parmağınız ile bastırdığınız toplarınızı yağa atın ve ocağı en kısık ateşe ayarlayın. Tatlıları yağda arada sallayarak kızartın. Kızaran tatlıları hemen soğuk şuruba atın. 5-6 dakika şerbeti çeken tatlıları servis tabağına alın.

HANIMGÖBEĞİ TATLISI PÜF NOKTASI

Hanım göbeği yaparken her kızartmadan sonra yağı soğutmayı ihmal etmeyin; aksi halde tatlının içi iyi pişmeyecektir.

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