Hanımeli Sokağı 5. yaşında
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Hanımeli Sokağı 5. yaşında

08.03.2021 13:42 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:47
Hanımeli Sokağı 5. yaşında

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın kadınlara hediyesi olarak hizmete sunulan ve açıldığı günden bu yana çok sevilerek kentin simgelerinden biri haline gelen Hanımeli Sokağı 5. yılına girdi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın kadınlara hediyesi olarak hizmete sunulan ve açıldığı günden bu yana çok sevilerek kentin simgelerinden biri haline gelen Hanımeli Sokağı 5. yılına girdi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç tarafından kadınların el emeklerini kazanca dönüştürebilecekleri bir mekan olarak 8 Mart 2016'da hayata geçirilen Hanımeli Sokağı, 5 yılı geride bıraktı. 5 yıllık süre boyunca kent halkına sunduğu farklı konseptler ile Eskişehir'in önemli renlerinden biri olmayı başaran Hanımeli Sokağı, kadınların da sahiplendiği bir mekan olarak beğeni kazandı. Sokakta örgü, takı, keçe, makrome, bez çanta ve aksesuar gibi ürünlerini satışa çıkaran kadınlar, aile ekonomilerine de katkıda bulunuyor. Sokakta satış yapan kadınların yanı sıra alışveriş yapan vatandaşlar da Hanımeli Sokağı'nı çok sevdiklerini belirterek, "Burada birbirinden renkli el emeği ürünleri bulmak mümkün. Ev ekonomilerine katkı veren kadınlara destek olmak da mutluluk verici. Çok güzel ve huzurlu bir mekan olduğu için çok seviyoruz. Burada keyifli şekilde vakit geçiriyoruz" diyor.

"Kadın emeğinin daima yanındayız"

Hanımeli Sokağı hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da "Kadınlarımıza sözünü vermemizin ardından kısa süre içerisinde hizmete sunduğumuz Hanımeli Sokağı, 8 Mart 2016'dan bu yana kentimize farklı bir renk katıyor. Sokağımızın adını 'Hanımeli' koyarak kadınımızın eli değsin, güzel olsun istedik. Kadının yüzü güldüğünde, eşinin ve çocuklarının da yüzü güler diye düşündük. Derneklerimizin de yanımızda olması, birlikte hareket etmemiz, bizim için ayrı bir güç oldu. İmkanları sağladığınızda, niyetiniz iyi ve projeniz de güzelse, açtığınız birimlerin çalışmaması, ilgi görmemesi söz konusu değil. Hanımeli Sokağı'na gelen kadınlarımızın eşlerine de teşekkür ediyorum. Onlar destek vermeselerdi bu noktalara gelemezdik. Hep birlikte bu güzellikleri yaşatmaya devam edeceğiz. Hanımeli Sokağı açıldığı günden bu yana çok sevilip kentimizin bir markası olduysa, bunda herkesin emeği var. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyor, kadın emeğinin daima yanında olacağımızı bir kez daha belirtiyorum" diye konuştu.

Koronavirüs tedbirlerinin titizlikle uygulandığı sokakta, haftanın her günü farklı bir konsept Eskişehirliler ile buluşuyor. - ESKİŞEHİR

Hanımeli Sokağı 5. yaşında
Hanımeli Sokağı 5. yaşında
Hanımeli Sokağı 5. yaşında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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