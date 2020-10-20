Hanımeli Pazarı'nda ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar
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Hanımeli Pazarı'nda ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar

20.10.2020 12:12 | Son Güncelleme: 20.10.2020 12:16
Hanımeli Pazarı'nda ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde 7 yıl önce kurulan Hanımeli Pazarı, gelir yaratmak isteyen kadınlara kapı oldu.

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde 7 yıl önce kurulan Hanımeli Pazarı, gelir yaratmak isteyen kadınlara kapı oldu. Kadınlar, bireysel ya da imece usulü hazırladıkları yiyecekleri pazarda satarak, gelir elde ediyor.

Bigadiç'te bulunan kapalı pazar yerinde 7 yıl önce Hanımeli Pazarı kuruldu. İsteyen Bigadiçli kadınlar, maharetli ellerinden imece usulü ya da bireysel olarak hazırladıkları gıdaları pazara getirerek satıyor. Pazarda özellikle kış hazırlıkları kapsamında yapılan rengarenk erişteler, tarhanalar, salça, turşu ve çeşitli reçellerin yanı sıra el işi örgü ve danteller yer alıyor.Buradaki ürünleri ekonomik fiyatlarla müşterilere sunduklarını söyleyen Bigadiçli kadınlar, bu sayede ev ekonomisine de katkı sağlıyor.


Hanımeli Pazarı'nda ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar
Hanımeli Pazarı'nda ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar
Hanımeli Pazarı'nda ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar
Hanımeli Pazarı'nda ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin EMCAN

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