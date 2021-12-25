Hanımefendi yeni yıl kermesine katıldı…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN' in Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi, 24 Aralık 2021 Cuma günü İstasyon Caddesinde Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlen Yeni Yıl Kermesine katıldı.

Yapmış oldukları ürünleri Kırklareli halkı ile buluşturmak amacı ile geleneksel olarak düzenlenen kermeste, seramik ürünlerden giyime, el sanatlarından yiyecek hizmetlerine kadar yaklaşık 500 ürün sergilenmekte.

Yeni Yıl Kermesi 24-25 Aralık 2021 tarihlerinde İstasyon Caddesinde açık olacak.

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